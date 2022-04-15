أيمن القيسوني لـ«الوطن»: شخصية «يوسف» في مسلسل «يوتيرن» صعبة جدا

استطاع بموهبته المتميزة، أن يخطف الأنظار خلال عرض حلقات مسلسل «يوتيرن»، إذ تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيدين بأدائه، فعلى الرغم من تحقيق الفنان «أيمن القيسوني»، عدة نجاحات سواء في مجال الدراما أو تقديم البرامج، إلا أن شخصية «يوسف»، التي جسدها ضمن أحداث مسلسل «يوتيرن»، أعادت اكتشافه للجمهور من جديد.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أعرب الفنان أيمن القيسوني، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل يوتيرن، أمام النجمة ريهام حجاج، موضحًا: «ريهام حجاج شخصية جميلة جدًا، وسعيد بالتعاون معها، لأن فيه بينا تفاهم وكيميا مشتركة وده ساعدنا كتير عشان نقدم أدوارنا بطريقة كويسة».

أيمن القيسوني: أعرف جمال العدل من قبل مسلسل يوتيرن

وأضاف الفنان أيمن القيسوني، في حديثه لـ «الوطن»، أنه تم ترشيحه للمشاركة في مسلسل يوتيرن، عن طريق جمال العدل، قائلًا: «أعرف أستاذ جمال العدل من قبل مسلسل يوتيرن، لأني اشتغلت معاه قبل كده مسرحية كوكو شانيل، وأحنا صحاب من زمان».

شخصية «يوسف» تستغرق من أيمن القيسوني 4 أشهر

وتابع الفنان أيمن القيسوني، حديثه عن جمال العدل: «عائلتنا تعرف بعضها البعض، وعندما تحدث معي على مسلسل يوتيرن، وافقت على الفور، لأنها فرصة كبيرة بالنسبة لي»، مشيرًا إلى أنه ظل 4 أشهر يذاكر شخصية «يوسف»، حتى يستطيع أن يقدمها للجمهور بالشكل التي ظهرت به.

«يوسف» في مسلسل يوتيرن

وعن شخصية «يوسف»، التي قدمها خلال أحداث مسلسل «يوتيرن»، قال الفنان أيمن القيسوني، «هي شخصية معقدة شوية، ومش مفهمومة، لأنه بيبقى عنده أكثر من شعور في نفس الوقت، ممكن يبقى فرحان جدًا وفي ثانية يتحول لشخص كئيب، فكانت شخصية صعبة ومحتاجة دراسة».