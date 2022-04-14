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«علقة» بسبب كوب شاي في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13 بطولة نيللي كريم

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هبة سعيد
09:39 م | الخميس 14 أبريل 2022
فاتن أمل حربي

فاتن أمل حربي

بدأت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13 بطولة الفنانة نيللي كريم، بلقطة «فلاش باك» عن الحياة الزوجية التي عاشتها «فاتن» قبل الانفصال من زوجها «سيف»، والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، حيث تعرضت إلى التعنيف منه بسبب رغبتها في مشاهدة أحد أفلام الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 13

وجاء «سيف» من الخارج يطلب منها عمل كوب شاي، ولكنها طلبت منه الانتظار حتى تنتهي من متابعة المشهد، أو مساعدتها ووضع الماء على البوتاجاز، لكنه اعترض على مشاهدتها التلفاز ما أدى إلى مشاجرتهما معًا، ودفعها من أمامه حتى سقطت على الأرض، ولم يكتف بذلك فقط إذ ألقى بالتلفاز في الشارع.

حزن فاتن أمل حربي

حالة من الحزن الشديد سيطرت على فاتن بعد معرفتها بمدى التحصيل الدراسي لفتياتها، ولكن تعترض «ميسون» عن نتائج الابنتين وتتهم المدرسة بالتقصير حتى يعلماها بدورها في عمل دورات تعليمية خاصة لهن، إضافة إلى مساعدتهن على التهيئة النفسية.

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