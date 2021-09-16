أحمد الطاهري: إنجازات الـ7 سنوات الماضية تضمن حقوق المواطن المصري

علق الإعلامي أحمد الطاهري، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا إن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الإنسان المصري وضمان كل حقوقه وتوفير كافة الخدمات له، وهناك إدارة سياسية تعمل من أجل مصر والمصريين أولا.

مصر حققت إنجازات كثيرة في الـ7 سنوات الماضية

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم الخميس، أن مصر حققت إنجازات كثيرة في الـ7 سنوات الماضية، وكل تلك الإنجازات تضمن حقوق الإنسان المصري، لافتا إلى أن مصر أعلنت مفهومها عن حقوق الإنسان للعالم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مصر ورئيسها حريصان على حقوق الإنسان

كما علق على المداخلة الهاتفية للرئيس عبد الفتاح السيسي على شاشة التلفزيون المصري أمس، قائلا «مشهد مداخلة الرئيس السيسي على التليفزيون المصري بالأمس، لتلبية احتياجات السيدة بوسي سعد، التي تعمل في مجال الحدادة، خير دليل على أن مصر ورئيسها حريصون على حقوق الإنسان المصري.

كما تطرق لإطلاق مصر تقرير التنمية الشاملة، قائلا إن تقرير التنمية الشاملة في مصر الذى أعدته منظمة الأمم المتحدة إشادة واضحة بنجاح تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن التقرير في مجملة إيجابي للغاية حول مجمع الأوضاع في مصر، خاصة الموقف الاقتصادي والخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطن.

وتابع بأن تقرير التنمية البشرية يتضمن عدد من المحاور، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.

وترتكز المصادر الأولية، على البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونصوص الدستور والقوانين واللوائح، وقيام الخبراء معدي التقرير بإجراء مقابلات مع عدد من المصادر للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.