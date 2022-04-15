تهديد جديد لعائلة ريهام حجاج في الحلقة 14 من مسلسل يوتيرن

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14 بطولة ريهام حجاج «يارا»، بمواجهة بين أخت أيمن القيسوني «يوسف»، و نانسي صلاح واتهامتها بتزوير التسجيلات الصوتية التى تدين بها «يارا» وتتهمها بالخيانة الزوجية إلا أنها فجأتها بصدق كلامها بتسجيلات جديدة.

مسلسل يوتيرن الحلقة 14

وفي إطار الحلقة 14 من مسلسل يوتيرن، طلبت «نورهان» الزوجة الثانية لتوفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» الخروج من المستشفى لأنها تشعر بعدم الراحة هناك، خاصة أنها لا تريد أن تفشي سر زواجهم وتضعه في موقف حرج، إلا أنه أخبرها بمصارحة زوجته الأولى صفاء الطوخي عن زواجهم فلا داعي للقلق.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 14

كما جاء ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل يوتيرن، ذهاب توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» إلى أيمن القيسوني «يوسف» زوج ريهام حجاج «يارا»، ليخبره بالابتعاد عن ابنته بعد أن علم بإرسال رجال لمراقبته وهدده بإبلاغ الشرطة في المرة القادمة.

وزارت ريهام حجاج «يارا» والدتها صفاء الطوخي «موني» في بيت خالتها بعد أن تركت منزلها أعتراضًا على زواج «دكتور حاتم»، وحاولت «يارا» أن تقنعها بالرجوع معها إلى البيت وحل المشكلات بينها وبين والدها إلا أنها رفضت رفض قاطع للصلح.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.