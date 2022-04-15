 عاجل.. اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا لصنعاء

أعلن وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، أنه يجري التنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع «العربية» في نبأ عاجل.

وزير خارجية اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 15, 2022

تشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء

ونشر وزير الخارجية اليمني، تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تأكيدا على خبر العربية، قائلا: «انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وجهت الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل».