عاجل.. اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا لصنعاء
كتب:
محمد أيمن سالم
10:34 م | الجمعة 15 أبريل 2022
وزير الخارجية اليمني
أعلن وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، أنه يجري التنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع «العربية» في نبأ عاجل.
وزير خارجية اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 15, 2022
تشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء
ونشر وزير الخارجية اليمني، تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تأكيدا على خبر العربية، قائلا: «انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وجهت الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل».
انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا،وجهت #الحكومة_اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الاول ل #الهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من والى #مطار_صنعاء وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والاردن لبدء التشغيل. pic.twitter.com/RVeKbIx0kV— Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 15, 2022