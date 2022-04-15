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 عاجل.. اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا لصنعاء

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محمد أيمن سالم
10:34 م | الجمعة 15 أبريل 2022
وزير الخارجية اليمني

وزير الخارجية اليمني

أعلن وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، أنه يجري التنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع «العربية» في نبأ عاجل.

تشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء

ونشر وزير الخارجية اليمني، تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تأكيدا على خبر العربية، قائلا: «انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وجهت الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل». 

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