مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

لقيت طفلة عمرها 6 أشهر مصرعها في حادث مروري بمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، فيما أصيب الأب والأم بإصابات مختلفة ونقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز شرطة أبو صوير، يفيد بانقلاب دراجة نارية بمدخل مدينة أبو صوير بسبب إصلاحات في الطريق ووفاة طفلة رضيعة.

انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث نقلت جثمان الطفلة سترة حازم حسام، 6 أشهر، ووالديها للمستشفى، مقيمين في الكيلو 2 بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن إصابة والدها حازم حسام، 29 عاما، ووالدتها قمر الزمان محمد عبدالرحمن، 25 عاما، بكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم، فيما يجري الأطباء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لهما للاطمئنان على حالتهما الصحية.

تكرار الحوادث في أبو صوير

وشهد مركز ومدينة أبو صوير في الإسماعيلية، عدة حوادث مرورية خلال الفترة الماضية، بسبب استمرار الإصلاحات في الطريق الرئيسي وعدم الانتهاء منه.

واشتكى أهالي أبو صوير من تكرار الحوادث، مطالبين محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، بضرورة التدخل للانتهاء من الطريق وإعادة رصفه لمنع الحوادث.

وكان قد أصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم سابق، بمدخل مدينة أبو صوير في الإسماعيلية قبل شهر، ونقلوا على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي أحدهم متأثرا بإصابته.