روسيا ترد على غرق موسكفا بتدمير 217 موقعا أوكرانيا في 24 ساعة

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قائمة الأهداف التابعة للجيش الأوكراني التي استهدفتها خلال اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلانها غرق الطراد الروسي موسكفا، وتهديدها بقصف مراكز صنع القرار في أوكرانيا ردا على استهداف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية.

الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة تستهدف 10 أهداف عسكرية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، خلال موجز مسائي حول حصيلة عمليات الجيش الروسي بأوكرانيا: إن القوات الروسية قصفت اليوم بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 10 أهداف عسكرية، منها خمسة تجمعات للقوات الأوكرانية في مدن بارفينكوفو وكراماتورسك وليسيتشانسك وقريتي بوفستانسكويه ونوفويليزافيتوفكا ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط مدينة ميكولايف وقرية باروتينو، ومواقع انتشار تشكيلات قومية في قريتي ياسينوفويه وسريبنوفيه.

إيغور كوناشينكوف: تدمير 15 مركز قيادة و201 نقطة حصينة

وأكد كوناشيكوف أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت الجمعة 217 موقعا عسكريا في أوكرانيا، منها 15 مركز قيادة و201 نقطة حصينة وتجمع للعسكريين.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الروسي دمر 6 مواقع عسكرية أوكرانية، منها بطارية مدفعية وراجمتا صواريخ ومستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية، وثلاثة تجمعات للعسكريين والمعدات العسكرية الأوكرانية.

إسقاط طائرة سوفيتية تابعة للقوات الأوكرانية

وأكد كوناشينكوف إسقاط الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة سوفيتية الصنع تابعة للجيش الأوكراني، من طراز تو-143، وذلك في محيط بلدة أوكتيابرسكي.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، فقد دمرت القوات الروسية منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، 132 طائرة و105 مروحيات و457 طائرة مسيرة، و2224 دبابة ومدرعة، و251 راجمة صواريخ، و971 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2123 مركبة عسكرية خاصة.