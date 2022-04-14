الدفاع الروسية: المقاتلون الأوكران لغموا سدا سيغرق عدة مدن وبلدات

اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بـ«وضع ألغام في سد على نهر لوغان» على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدة أن تفجيره يهدد بإغراق مدينة وعدة بلدات في المنطقة.

وأوضح الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنه تم تلغيم سد على نهر لوغان قرب محطة أوغليغورسكايا للطاقة بالقرب من مدينة سفيتلودارسك، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الوطني لإدارة شؤون الدفاع: تفجير السد سيضر الشبكات الحيوية بالمنطقة

وأكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أنه في حال تفجير السد ستكون مدينة سفيتلودارسك وبلدتا ميرونوفسكي ولوجانسكويه وبعض البلدات الأخرى في المنطقة مُعرضة لخطر الغرق، ويبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 15 ألف شخص.

وأوضح أن من شأن تفجير السد أن يُلحق الأضرار بكافة الشبكات الحيوية، بما فيها الصرف الصحي وأنابيب المياه ومنشآت تنقية المياه ومستودعات للمواد الكيميائية، مما سيؤدي إلى تدهور الوضع الصحي وتفشي الأمراض المعدية في المنطقة.

ميزينتسيف: النازيون الجُدد يخططون لوضع ألغام في طريق السيارات

وأشار ميزينتسيف كذلك إلى أن من وصفهم بـ النازيين الجدد وضعوا ألغاما في طريق السيارات العابرة للسكك الحديدية في مدينة كونستانتينوفكا.

ولفت إلى أنه حسب المعلومات المتوافرة لدى وزارة الدفاع الروسية فإن النازيين الجُدد يُخططون أيضا لتفجير الطريق لغرض اتهام العسكريين الروس بتدمير المنشآت الحيوية للبنية التحتية المدنية. ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية على هذه الاتهامات حتى الآن.