برنامج حكاية كل يوم يستعرض قصة سيدة مع نبي الله داوود

استعرض برنامج «حكاية كل يوم» المذاع على تليفزيون «الوطن»، من تقديم الداعية الإسلامي شريف شحاتة، قصة نبي الله داوود، حينما دخلت عليه امرأة وسألته أربك ظالم أم عادل؟، فتعجب النبي من سؤالها، وهو يعلن أن الله هو الحكم العدل، فطلب منها أن تقص عليها قصتها كاملة.

مقدم برنامج كل يوم: السيدة حكت للنبي داوود عملها في غزل الصوف

وأشار الداعية الإسلامي شريف شحاتة، مقدم برنامج حكاية كل يوم، إلى أن السيدة حكت للنبي داود أنها تغزل الصوف وتبيعه في السوق وتشتري بربحها طعاما لأولادها الخمسة، خاصة أنها أرملة، وأنها وهي في طريقها للسوق أخذ طائر من على طبق تحمله كيس الصوف، لافتا إلى أن السيدة لم تطعم أولادها لمدة أسبوع لهذا السبب، وقبل أن ينطق النبي داود جاءه شخص تبدو عليه ملامح الوقار وأعطاه ألف دينار، وأخبره أنه جاء مع تجار في البحر وتعرضوا لغرق سفينتهم ودعوا الله إن نجوا سيخرجون صدقات مجموعها ألف دينار، وقد نجحوا، وأن الـ1000 دينار لمن يستحقها.

أصحاب السفينة نجوا والسبب عجيب

وأوضح شحاتة، مقدم برنامج حكاية كل يوم أن التاجر أخبر النبي داود أن سفينتهم أصابها خرق وتعرضت للغرق، فوجدوا طائرين يتصارعان على كيسا من الصوف حتى وقع في السفينة، وقاموا باستخدامه في سد خرق السفينة، حتى أبحرت ونجت، وأعاد له الصوف في كيس، وحينما أخرجه قالت المرأة إنها الصوف الذي سرقه الطائر منها، فقال لها داود «يا امرأة رب يتاجر لكِ في البر والبحر وتجعلينه ظالما؟!».