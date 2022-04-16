الاحتلال الإسرائيلي يصيب ويعتقل الأطفال في عدة مناطق بـ فلسطين

أصيب طفل فلسطيني «16 عاما» برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق، فجر اليوم السبت، في مواجهات جرت ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، في «الضفة الغربية المحتلة»، تنديدا باقتحام «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطنيين بينهم أسير محرر يدعى «سامح محمد خليل كميل» من «مخيم جنين» ومن بلدة قباطية جنوب المدينة، لدى مرورهم عن حاجزين عسكريين.

اعتقال 7 شبان بينهم 3 أطفال خلال وقفة في «أم الفحم» بـ أراضي 48

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، 7 شبان بينهم 3 أطفال، بعد الاعتداء عليهم خلال وقفة في مدينة «أم الفحم» في أراضي 48 نظمت احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة و«المسجد الأقصى المبارك».

لقى شاب يدعى «محمد ديب» من مدينة «يافا»، مصرعه، بعد تعرضه لإطلاق نار من مجهولين في شارع «يفت» في أراضي 48، ليرتفع عدد ضحايا العنف والجريمة منذ مطلع عام 2022 في أراضي48 إلى 21 قتيلا.

«واشنطن» تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل لخفض التوترات

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، حثت في بيان، المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إنها تتابع عن كثب التطورات وستظل على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات.

وكانت 4 دول أوروبية: «ألمانيا-فرنسا-إيطاليا-إسبانيا»، نددةا في وقت سابق،، بالعنف الذي شهدته القدس المحتلة، ودعا متحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ4 في بيان مشترك جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف وجميع أشكال الاستفزاز، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودعت الدول الأوروبية الـ4، إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس المحتلة ودور الأردن فيها،مشيرة إلى دعم جهود السلام على أساس حل الدولتين.