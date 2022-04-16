الإمارات وباكستان تدينان اقتحام «الأقصى»

أدانت الإمارات، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إلى ضرورة ضبط النفس، وتوفير الحماية للمصلين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأكدت الخارجية الإماراتية، ضرورة احترام الدور الأردني، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، مشددة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكانت سلطنة عمان، أعربت عن استنكار «مسقط» وإدانتها للممارسات الاستفزازية واللامشروعة لـ إسرائيل وقواتها المحتلة للأراضي الفلسطينية واقتحامها «المسجد الأقصى المبارك» والاعتداء على المصلين.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن اقتحام«الأقصى» يُعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والقيم والحقوق الانسانية. وكانت باكستان، أعربت في وقت سابق، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها اقتحام قوات الاحتلال، لـ «المسجد الأقصى المبارك».

الخارجية الباكستانية: تصعيد قوات الاحتلال للعنف أمر مؤسف

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلية، للعنف في الأراضي الفلسطينية أمر مؤسف للغاية.

وأشارت الوزارة الباكستانية، إلى أن الاعتداء المدان للغاية على المصلين،خاصة خلال شهر رمضان المبارك انتهاك صارخ لجميع الأعراف الإنسانية، وقوانين حقوق الإنسان.

من جانبه، طالب «المرصد العربي لحقوق الإنسان»، التابع لـ «البرلمان العربي» مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة «الأمم المتحدة» والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات فعالة لوقف الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأمس الجمعة، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والشظايا والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل «بيتا» جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وبيت فوريك شرقها.

قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف جنوب نابلس

وأشار مدير مركز «الاسعاف والطوارئ» في جمعية «الهلال الأحمر» بـ نابلس أحمد جبريل، إلى تعرض سيارة إسعاف إلى الاستهداف بشكل مباشر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، أعلنت مصادر، إصابة شاب فلسطيني، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، على حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة، كما اعتدت قوات الاحتلال على فلسطينيين حاولوا إسعاف الشاب المصاب بجروح في رأسه، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.