عاجل.. انفجارات في عاصمة أوكرانيا «كييف»

أعلنت قناة «العربية» الإخبارية، صباح اليوم، سماع دوي انفجارات في عاصمة أوكرانيا «كييف»، ومدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، إن 76 جندي روسي قتلوا، وتم تدمير 16 وحدة من المعدات العسكرية في المناطق الجنوبية: دبابتان من طراز «تي 72» ومدافعان اثنان من طراز «الهاوتزر»، و3 قاذفات صواريخ جراد وطائرة استطلاع بدون طيار.

مقتل 10 أشخاص في قصف روسي استهدف منطقة سكنية في «خاركيف»

وكان حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف، أعلن في وقت سابق، مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في قصف روسي استهدف منطقة سكنية، مشيرا على «تليجرام» إلى تحرير قرية روهان في المنطقة من القوات الروسية.

وطالب «برنامج الأغذية العالمي»، في وقت سابق، بتيسير وصوله إلى المدن الأوكرانية المحاصرة، فيما أشار موقع «أورورا»: طائرة تابعة لشركة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية وصلت مطار موسكو.

وقال مستشار رئيس حكومة جمهورية «دونيتسك» الشعبية، يان جاجين، إنه يمكن توقع استسلام جماعي بين صفوف الجيش الأوكراني، وسط نشوب نزاعات واشتباكات داخلية.

وأعلنت موسكو، إجلاء لأول مرة مجموعة من المدنيين تضم حوالي 100 شخص من مدينة «إيزيوم» بمنطقة «خاركوف» الأوكرانية، معظمهم نساء وأطفال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليبوم» الإخبارية الروسية.

وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن «واشنطن» تستخدم الترهيب والتهديد بفرض قيود ضد دول أمريكا الاتينية، لـ إجبار هذه الدول على الانضمام إلى العقوبات ضد موسكو.

ووصفت صحيفة «جلوبال تايمز الصينية، عقوبات «واشنطن» ضد «موسكو» بـ مغامرةسياسية غير مدروسة، مشيرة في تقرير، إلى أن العالم سيتعين عليه دفع ثمنها.

ألمانيا: تخصيص نحو 3 مليارات يورو لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي

اقتصاديا، أعلنت الحكومة الألمانية، تخصيص نحو 3 مليارات يورو «3.2 مليارات دولار» لتأمين محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وأوضح وزير المال الألماني، كريستيان لندنر، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يجب خفض الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بشكل سريع ومستدام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.