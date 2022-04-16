أوكرانيا تتصدى لـ10 هجمات روسية.. وتحرير نحو 918 منطقة مأهولة

تصدت القوات الأوكرانية، لـ10 هجمات روسية، ودمرت 3 دبابات وعدة أنظمة مدفعية وناقلة جند مدرعة شرقي البلاد.

ودمرت القوات الأوكرانية، 7 أهداف جوية روسية، بينها طائرة ومروحية و3 طائرات بدون طيار «درون» وصاروخان كروز، فيما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 15 أبريل الجاري وصلت خسائر القوات الروسية في أوكرانيا إلى ما يقرب من 20000 فرد.

مسؤول أوكراني: تطهير 240 كيلومترا من الطرق في المناطق المحررة

قال النائب الأول لرئيس الوكالة الحكومية الأوكرانية لطرق السيارات، أندريه إيفكو، خلال لقاء تليفزيوني، إنه تم تطهير 240 كيلومترا من الطرق في المناطق الأوكرانية المحررة.

وبدأ مكتب المدعي العام في أوكرانيا، تحقيقا في مقتل 10 أشخاص في مدينة «خاركيف» نتيجة قصف روسي. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «زاباروجيا»، أولكسندر ستاروخ، على «تليجرام»، إن منذ 24 فبراير الماضي، اختطفت القوات الروسية أكثر من 30 من رؤساء الحكومات المحلية والنواب المحليين في المنطقة، مضيفا إنه تم بالفعل إطلاق سراح معظم المسؤولين.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في فيديو، مساء أمس الجمعة، إنه تم تحرير ما يصل إلى 918 منطقة مأهولة في أوكرانيا من القوات الروسية.

وكان زيلينسكي، أشار إلى أن مسؤولي حكومته، أكملوا تقريبًا ملء الاستبيان الخاصة حول الانضمام لـ «الاتحاد الأوروبي».

رئيس وزراء أوكرانيا يزور واشنطن الأسبوع المقبل

أشارت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال، ومسؤولون كبار سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات الروسية، طردت أمس الجمعة، 18 دبلوماسيا من «الاتحاد الأوروبي»، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها استدعت رئيس بعثة الاتحاد لدى «موكسو» ماركوس إيديرر احتجاجا على القرار الأوروبي إعلان 19 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم في وقت سابق من الشهر الجاري.

«برلين» تخطط للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لـ«كييف»

أعلنت «برلين»، أنها تخطط للإفراج عن أكثر من مليار يورو من المساعدات العسكرية لـ«كييف»، وقالت متحدثة باسم حكومة ألمانيا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن بلادها قررت زيادة مساعداتها الدولية في قطاع الدفاع إلى ملياري يورو، مع تخصيص الجزء الأكبر على شكل مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا.

أشار وزير المال كريستيان ليندنر على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى أن مبلغ الملياري يورو سيذهب بشكل أساسي إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتراجعت حصة روسيا في سندات الدين الأمريكي في شهر فبراير الماضي، إلى 3.753 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير الماضي والتي بلغت 4.503 مليار دولار، وفقا لما أظهرته وثائق وزارة الخزانة الأمريكية.

وبدأت «موسكو» تسليم الهند نظام صواريخ دفاع جوي من طراز «إس 400».