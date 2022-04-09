أخبار الأهلي: تشكيل هجومي للأحمر أمام المصري.. والإصابات تضرب الفريق

يترأس أخبار الأهلي اليوم السبت 9 أبريل 2022، استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري حيث يرفض موسيماني إطراء تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة المصري من أجل حسم اللقاء مبكرًا.

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