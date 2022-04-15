العترة يتعرض للتنمر من جليلة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 14

اكتشف أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 14، سر رفض ابنه العترة، الذهاب إلى المدرسة، وقيامه بادعاء إصابته بالإعياء والمرض حتى يتهرب من الذهاب لإلى المدرسة.

تنمر في مدرسة المزاريطة

وبعد تحدث الكبير مع ابنه في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 14، اكتشف أنه يدعي المرض بسبب خوفه مما يحدث له في المدرسة من تنمر من جانب زميلته التي تدعى جليلة، لأنها كثيرا ما تسخر من شكله الضخم بين زملائه في المدرسة، وبسبب ما تفعله قرر ترك التعليم.

جليلة تتنمر بـ العترة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 14

الكبير ثار بشدة، وذهب مع ابنه إلى المدرسة، وقابل مدير المدرسة، وأخبره عن المشكلة التي تواجه ابنه العترة، واتفقا على نقله إلى فصل آخر بعيدا عن جليلة، إلا أن المفاجأة كانت في اختيار جليلة بطلة للمسرحية المدرسية التي يقوم العترة ببطولتها على مسرح المدرسة، وتوعدته بالانتقام منه بعد تقديم شكوى ضدها إلى مدير المدرسة، وللمرة الثانية يذهب العترة إلى والده الكبير أوي ويطلب منه أن يترك التعليم، إلا أن الكبير يرفض ويقرر أن يتدخل شخصيا لمواجهة جليلة.