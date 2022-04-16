الأرصاد: التقلبات الجوية حادة وسريعة بسبب الربيع.. ومكملة معانا لشهرين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ أحوال الطقس غير مستقرة هذه الأيام، إذ نشهد ارتفاعات وانخفاضات بدرجات الحرارة، نظرًا لبدء فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية حادة.

وأضافت أن النصف الأول من الربيع الذي يستمر حتى يوم 1 مايو يشهد تقلبات حادة وسريعة بدرجات الحرارة، مبينة أنَّ هذا الاختلاف الكبير بدرجات الحرارة قد نشهده باليوم الواحد، فنشهد فارقًا كبيرًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لأكثر من 15 درجة مئوية، وهذا سببه التقلبات الجوية السريعة الحادة في فصل الربيع.

مازلنا في الشهر الأول من فصل الربيع

وأضافت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كافوزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «مازلنا في الشهر الأول من فصل الربيع، ومازال أمامنا شهرين في فصل الربيع، موضحة أنَّ فصل الصيف يبدأ في 21 يوليو، فمن المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية الحادة والسريعة على مدار أكثر من شهرين طوال فصل الربيع».

استقرار نسبي في درجات الحرارة بعد شم النسيم

وأوضحت أنَّ الطقس بعد أعياد شم النسيم يشهد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة، وحينها نستطيع تخفيف الملابس، مشددة على أنَّ الارتفاع بدرجات الحرارة تشهده كل محافظات الجمهورية، وبالتحديد محافظات شمال وجنوب الصعيد لأن درجات الحرارة على جنوب الصعيد تتجاوز الـ40 درجة مئوية والأجواء ستكون أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، فيما تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة مع التأثر بالرياح الجنوبية لمحافظات شمال وجنوب الصعيد التي يصاحبها الرياح المصاحبة للرمال والأتربة، موضحة أنَّ هذا الوضع يستمر بمحافظات الصعيد الـ3 أيام المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة.