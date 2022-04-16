كود مجاني لمعرفة «الرصيد بيروح فين».. 10 ملايين جنيه استردها العملاء بعد الشكوى

إذا كانت باقة الإنترنت أو الرصيد الخاص بك ينفد سريعًا، ما عليلك إلا اللجوء إلى حيلة بسيطة لمعرفة سبب ذلك عبر كود مجاني يساعدك على إلغاء كل المسابقات التى اشتركت فيها او لم تشترك، وإلغاء المسابقات الترفيهية والإخبارية والرياضية.

الاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغاءها

الكود المجاني هو (#155*) وتمّ إصداره من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذ يساعد هذا الكود في الاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغاءها التي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية.

فقط كل ما عليك هو طلب هذا الكود اذا كنت تستخدم خدمات الاتصالات فى مصر من أي شركة من شركات المحمول، هذا الكود سيعلمك البرامج التى اشتركت فيها وتستنفذ باقة الإنترنت الخاصة بك أو الرصيد، ويمكنك إلغاء الخدمة عبر اختيار الأرقام الموضحة بعد طلب الكود.

ردّ 10 ملايين جنيه للمستخدمين

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انه رد للمستخدمين 10 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقيتهم في هذه المبالغ، إذ تلقى الجهاز عدد كبير من شكاوى المستخدمين، وأجرى الجهاز تحقيقًا في هذه الشكاوى وتبين أن للمستخدم الحق في هذه الأموال وتمّ ردها.

وإذا كنت ترغب في تقديم شكوى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من نفاذ رصيدك دون علمك ما عليك إلا أن تحمل تطبيق «ماي نترا My NTRA»، هذا التطبيق الذي أصبح متاحًا على نظام التشغيل «آندرويد» و«آي أو أس»، يقدم لك العديد من الخدمات المختلفة، منها إن تتقدم بشكوى ضد الشركة التي تقدم لك الخدمة، إضافة إلى معرفة عدد الخطوط المسجلة على بطاقة رقمك القومي، وأيضًا إمكانية إلغاء هذه الخطوط إن لم تستخدمها، ومعرفة كل الأخبار والحقوق الواجبات المتعلقة باستخدام خدمات الاتصالات، ومعرفة أحدث الأخبار التي يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.