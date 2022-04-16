عاجل.. روسيا تعلن تدمير67 موقعا عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة سو ـ 25

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سلاح الجو الروسي دمر 67 موقعا عسكريا أوكرانيا للأفراد والمعدات، وذلك بعد ساعات من إعلانها تدمير 217 موقعا عسكريا أوكرانيا آخر، في ظل تصعيد روسي في أعقاب هجمات أوكرانية طالت الأراضي الروسية، وغرق الطراد الروسي موسكفا، حسبما سبق وأعلنت روسيا.

إسقاط مقاتلة سو-25 جنوب مدينة إيزيوم وتدمير مصنع مدرعات

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنّه تم إسقاط مقاتلة من طراز سو-25 جنوب مدينة إيزيوم، الليلة الماضية، كما تم تدمير مصنع مدرعات في كييف وورشة صيانة معدات عسكرية في نيكولايف بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أكد تدمير 217 هدفا عسكريا أوكرانيا، خلال 24 ساعة، بينها عدة مراكز قيادة، بعضها تم تدميره بصواريخ عالية الدقة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 458 طائرة دون طيار، ونحو 133 مقاتلة، و246 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و252 قاذفة صواريخ متعددة، و2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و981 مدفع وهاون، إضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

مسؤول بـ«دونيتسك»: انشقاقات واشتباكات بين الجيش الأوكراني

وفي سياق متصل، كشف مسؤول في سلطات إقليم دونيتسك، اليوم السبت، عن وجود انشقاقات وصراعات واشتباكات داخلية بين صفوف عناصر الجيش الأوكراني الراغب بعضهم في الاستسلام، وإلقاء السلاح والمسلحين المتطرفين الرافضين لذلك.

وقال يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه يمكن أن نتوقع استسلام جماعي بين صفوف الجيش الأوكراني، وسط نشوب نزاعات واشتباكات داخلية لأن المتطرفين لن يقبلوا باستسلام أحد.