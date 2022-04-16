«القابضة للمياه»: تنفيذ 12 ألف نشاط توعوي للمواطنين خلال عام

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التوعية بقضايا المياه ورفع الوعي المائي، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، من خلال الممارسات المثلى والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، مضيفًا أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة، فى ضوء النمو السكاني المتزايد.

استقصاء لقياس آراء المواطنين

وأشار إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة، نفذت ما يقرب من 12 ألف نشاط توعوى مباشر مع المواطنين، ونحو861 نشاطا من خلال المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، ونحو 74 ألف استقصاء لقياس آراء المواطنين، ليبلغ اجمالى المستفيدين من أنشطة التوعية نحو 12.5 مليون مواطن خلال العام المالى 2020-2021.

حملات وأنشطة توعوية ميدانية

وقال «رسلان»، إن الشركة أطلقت الحملة القومية «كل نقطة بتفرق» عام 2018، بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال حملات وأنشطة توعوية ميدانية مثل الندوات واللقاءات وطرق الأبواب واستقصاءات الرأى وأنشطة المدارس والجامعات وخطبة صلاة يوم الجمعة بالمساجد، وعظات الأحد بالكنيسة.

نشر الوعى لأكبر عدد منالمستخدمين

وأوضح أن أنشطة الحملة التوعوية امتدت لتشمل كل منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف نشر الوعي لأكبر عدد من مستخدميها، وتم إنتاج مواد متخصصة تناسب مختلف الفئات العمرية ونشرها عبر صفحة كل نقطة بتفرق على موقع «فيسبوك» على هذا الرابط: https://facebook.com/kolno2tabtfre2

فعاليات حملة «كل نقطة بتفرق» للأطفال

وأضاف «رسلان»، أن الشركة أطلقت مسابقة الرسم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عاما، واستلمت عبر موقعها الإلكتروني أكثر من 500 رسمة، وتم اختيار أفضلها فنيا وتقييم 387 رسمة للمتقدمين من جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجنة تحكيم شملت متخصصين من وزارة الثقافة والري والشركة القابضة، وقبول أفضل 50 رسمة لنشرها على صفحة «فيسبوك» المعنونة بـ«كل نقطة بتفرق» للاستفتاء على أفضل خمس رسومات، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى، كما نظمت الشركة فعاليات حملة كل نقطة بتفرق للأطفال فى العديد من النوادى منها النادي الأهلي.

توعية الأطفال بطريقة مبسطة

وذكر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن حملة «كل نقطة بتفرق» حرصت على التواجد في حي الأسمرات، أحد الأحياء السكنية التي تعكس حرص الدولة على تحسين حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات، والقضاء على العشوائيات، وتم تنظيم فعالية اليوم العالمي للمياه مع أطفال الحي، وتنفيذ أنشطة التوعية التى تهدف إلى التعلم واكتساب المعلومات بطريقة مبسطة للأطفال من خلال العاب تفاعلية ومحاكاة.