حملات توعية لترشيد المياه ودورات تعليم «السباكة» لربات البيوت

تُنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حملات توعية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برعاية القابضة بمركز شباب ساحل سليم، والذي يعد أحد المراكز السبعة التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها لإطالة العمر الافتراضي لتلك المشروعات.

ورشة تعليم ربات البيوت «السباكة»

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مياه أسيوط في بيان صادر عن الشركة القابضة للمياه، أن الشركة نظمت حملات توعوية فى مركز شباب ساحل سليم، شملت ورشة تعليم المبادئ الأولية للسباكة لربات البيوت، فضلا عن ورش الرسم والتلوين وحملات طرق الأبواب، والتي شارك بها مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف «درة» أن هذه الحملات تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم مورد فى الحياة.

تحسين الخدمات والنهوض بالمرافق

وأكد رئيس مياه أسيوط، أهمية تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير الريف المصرى التي يجرى تنفيذها في 150 قرية بـ 7 مراكز بمحافظة أسيوط، مع التوعية المستمرة لنشر ثقافة الترشيد في المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق والمشروعات البيئية الأساسية، ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد.

استخدام القطع الموفرة

وأوضح رئيس مياه أسيوط، أن حملات التوعية المنطلقة تستهدف كافة القرى والمراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية، والموجهة بأنشطتها التوعوية المختلفة من عقد ندوات وإقامة ورش رسم وتلوين وتنفيذ ورش سباكة مع ربات البيوت والرائدات الريفيات وحملة طرق الأبواب، وتعريفهم بأهمية استخدام القطع الموفرة تأتي بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب وجميع مؤسسات المجتمع المدني، التي تتبنى رسالة نشر الفكر التوعوي للمشروعات القومية الكبري والإرتقاء بالوعي الثقافي لدى الجمهور.

لقاءات مع الأهالي

وأوضح «درة» أن الفريق التوعوي يجوب شوارع مركز ساحل سليم لعقد لقاءات مع الأهالي، ضمن حملات «طرق الأبواب» للتواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع «بروشورات» ومطبوعات توعوية ولصق ملصقات هادفة في الميادين والأماكن العامة، والتنويه عن الخدمات التي تقدمها الشركة والجهد المبذول في عملية تنفيذ ومعالجة المياه.

ووأكد أن الحملات تهدف إلى توضيح الآليات المتنوعة لتقديم أي شكوى أو الإبلاغ عن أي أعطال أو طفوحات في خطوط المياه والصرف الصحي، فضلًا عن كيفية متابعة الأحوال المسببة لحدوث ضعف أو انقطاع للمياه لعمل التدابير اللازمة.

ونوه أنه «تم تنفيذ ورشة سباكة لتعليم المشاركين على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحي، وكذلك توعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، مع الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الفلاتر وأضرارها على الصحة العامة».