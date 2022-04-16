«مكافحة الإدمان»: محمد صلاح أحدث فارقا في حملاتنا التوعوية «فيديو»

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق حرص على مدار السنوات السبع الماضية على انتقاء الإعلان الخاص به، وأن يكون غير تقليدي وجديدا.

وأضاف، في العام الماضي كانت مساحة الإعلان ثوان ورغم ذلك تم تقييمه محليا بأنه أفضل الحملات الإعلانية التي تم توجيهها للشباب، وعلى المستوى العالمي احتل الإعلان المركز الثالث في مسابقة دبي العالمية والخاصة بالحملات الإعلانية للقضايا المجتمعية على مستوى العالم.

الحملة الإعلانية هذا العام رائعة بعد الاستعانة بـ«صلاح»

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، خلال مداخلة مع الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحملة الإعلانية للصندوق هذا العام كانت رائعة بعد الاستعانة بالنجم الدولي محمد صلاح، فكل الشخصيات في المشهد تمثل فئات الشباب والموظفين والمثقفين والعمال، وتم استكمال الخطوات الناجحة التي أنجزها الإعلان العام الماضي بالاستعانة بالنجم محمد صلاح هذا العام.

ووجه «عسكر» الشكر للنجم الدولي محمد صلاح، كونه سفير صندوق مكافحة الإدمان بعد تطوعه على مدار الـ7 سنوات الماضية، واهتمامه بالحملة ونتائجها والأرقام التي تحققها، ودائما ما يتابع بشكل دوري ويشيد بعمل الصندوق.

المشاركة التطوعية لمحمد صلاخ شكّلت فارقا كبيرا

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، بأن المشاركة التطوعية التي قدمها النجم الدولي شكلّت فارقا كبيرا جدا مع عمل الصندوق، وتركت أثرا في الحملات التوعوية التي تم إنجازها للوصول لنتائج عظيمة ومتقدمة.