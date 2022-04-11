«مكافحة الإدمان»: سر الإقبال على الصندوق مؤخرا هو ثقة المواطنين

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن السبب الأساسي وراء الإقبال على الصندوق والرغبة في التعافي هو الثقة بين المواطنين والصندوق، حيث أصبحت هناك ثقة في الآلية التي تقدمها الدولة من الخدمات العلاجية المجانية التي تتوافق مع حقوق الإنسان وحقوق مريض الإدمان، فهذه الثقة ولدت تفاعلا مجتمعيا حقيقيا مع الخط الساخن للصندوق، حيث وصل متوسط عدد الحالات التي تتعامل مع الصندوق لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان، وأول 3 أشهر من هذا العام وصل عدد الحالات لـ38 ألف مريض إدمان.

5% من المتقدمين من فئة الإناث

وأضاف مدير صندوق علاج الإدمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه بالنظر للأرقام بشكل أكثر عمقا نجد أن نحو 5% من المتقدمين من فئة الإناث وهذا يؤكد على كسر حاجز الصمت فيما يخص تعاطي الإناث للمواد المخدرة، بنفس الوقت نجد أن ما يقرب من 3000 مريض إدمان من المناطق المطورة، وهو ما يؤكدا على وجود اهتمام حقيقي من الدولة للارتقاء بالمناطق المطورة إنسانيا، فالأمر ليس مجرد تطوير السكن.

المناطق المطورة يتم بها الارتقاء بالسكان

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن المناطق المطورة يتم بها الارتقاء بالسكان والاستثمار في البشر، حيث من الصعب عمل تنمية اجتماعية في ظل وجود حالات تعاطي، فبرنامج حماية البرامج المطورة من المخدرات كان بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية وهو يتابع البرنامج بشكل مستمر، مشيرا لارتفاع أعداد المتقدمين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج.