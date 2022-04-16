سيارات مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه.. «سوقها هيمشي في العيد»
كتب:
أحمد عبداللطيف
11:53 م | السبت 16 أبريل 2022
أسعار السيارات المستعملة
قال طارق محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة ستشهد انتعاشا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأضاف عضو رابطة تجار السيارات أن جزءا كبيرا من راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارات المستعملة التي تبدأ موديلاتها من 2005 وذلك بسبب أنها سيارات اقتصادية في السعر والوقود، بالإضافة إلى عدم المبالغة في أسعار قطع الغيار الخاصة بها.
أسعار السيارات القديمة
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سعر السيارات المستعملة يبدأ من 25 ألف جنيه ويصل إلى 100 ألف جنيه، وأن سبب ارتفاع الأسعار هي بسبب حالة التضخم المالي التي شهدها العالم، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أنواع السيارات التي لم يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه.
شيفروليه سبارك 2008
متوسط سعر السيارة في السوق
64,000 جنيه
أقل سعر متداول في السوق
60,000 جنيه
أعلى سعر متداول في السوق
68,000 جنيه
سوزوكى فان 2009
متوسط سعر السيارة في السوق
64,000 جنيه
أقل سعر متداول في السوق
61,000 جنيه
أعلى سعر متداول في السوق
67,000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1999
متوسط سعر السيارة في السوق
65,000 جنيه
أقل سعر متداول في السوق
62,000 جنيه
أعلى سعر متداول في السوق
71,000 جنيه
أعلى سعر متداول في السوق
67,000 جنيه
بيجو 206 2001
متوسط سعر السيارة في السوق
65,000 جنيه
أقل سعر للسيارة
62,000 جنيه
أعلى سعر متداول في السيارة
71,000 جنيه
فيات بونتو 2003
متوسط سعر السيارة في السوق
65,000 جنيه
أقل سعر متداول في السوق
59,000 جنيه
أعلى سعر متداول في السوق
69,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2005
متوسط سعر السيارة في السوق
65,000 جنيه
أقل سعر متداول في السوق
64,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات
71,000 جنيه