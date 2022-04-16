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سيارات مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه.. «سوقها هيمشي في العيد»

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أحمد عبداللطيف
11:53 م | السبت 16 أبريل 2022
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

قال طارق محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة ستشهد انتعاشا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات أن جزءا كبيرا من راغبي شراء السيارات  يبحثون عن السيارات المستعملة التي تبدأ موديلاتها من 2005 وذلك بسبب أنها سيارات اقتصادية في السعر والوقود، بالإضافة إلى عدم المبالغة في أسعار قطع الغيار الخاصة بها.

أسعار السيارات القديمة

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سعر السيارات المستعملة يبدأ من 25 ألف جنيه ويصل إلى 100 ألف جنيه، وأن سبب ارتفاع الأسعار هي بسبب حالة التضخم المالي التي شهدها العالم، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أنواع السيارات التي لم يتجاوز سعرها  100 ألف جنيه.

 

شيفروليه سبارك 2008

متوسط سعر السيارة في السوق

64,000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق

60,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السوق

        68,000 جنيه

سوزوكى فان 2009

متوسط سعر السيارة في السوق

        64,000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق

        61,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السوق

        67,000 جنيه

دايو نوبيرا 1 1999

متوسط سعر السيارة في السوق

        65,000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق

        62,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السوق

        71,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السوق

        67,000 جنيه

بيجو 206 2001

متوسط سعر السيارة في السوق

        65,000 جنيه

أقل سعر للسيارة

        62,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السيارة

        71,000 جنيه

فيات بونتو 2003   

متوسط سعر السيارة  في السوق

 

65,000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق

        59,000 جنيه

أعلى سعر متداول في السوق

        69,000 جنيه

هيونداي اكسنت 2005

متوسط سعر السيارة في السوق

        65,000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق

        64,000 جنيه

 

أعلى سعر متداول في سوق السيارات

        71,000 جنيه

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بقلم أحمد عبداللطيف