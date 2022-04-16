«مكافحة الإدمان» للموظف المتعاطي: تقدمك للعلاج يحميك من طائلة القانون

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن رقم الخط الساخن لطلب الانضمام للصندوق للعلاج من الإدمان هو 16023، حيث يتم تقديم الخدمة العلاجية من خلاله بالمجان وفي سرية تامة.

وبعث «عسكر» برسالة طمأنة لكل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بشأن سرية المعلومات، «بقولهم تعالوا تقدمو للعلاج من تلقاء أنفسكم، لأن ده هيحميكو أكتر من اكتشاف إدمانكم من خلال الحملات المفاجأة، ووقتها سيتم إيقاف هذا الموظف بالقانون عن العمل، وسيعلم الجميع ذلك، وسيكون الموظف المتعطي قد فقد وظيفته وسيسوء وضعه، وستكون المشكلة أكبر بعد فقدانه لنفسه وأسرته ووضعه الاجتماعي».

كارت الموظف يحميه لحين إتمام العلاج

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، خلال حواره مع الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا «إحنا فاتحين باب العلاج.. تعالى تقدم وهيكون في سرية تامة جدا، ولو نزلت الحملة على المكان اللي بتشتغل فيه هنبقى عارفين إنك بتتعالج معانا، وهيكون معاك الكارت بتاعك اللي هيحميك لحد إتمام العلاج بشكل قوي جدا، ودي رسالة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولكل السواقين والمتعاملين على الطرق السريعة وسائقي الحافلات الدراسية».

الصندوق يعمل على مدار 24 ساعة

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، أن الصندوق والعاملين به يعملون على مدار 24 ساعة، وكذلك الأمر في الأعياد والمناسبات، مشددا على أن العلاج من خلال الصندوق يتم بالمجان وفي سرية تامة، ولن يعلم أحد شيئا عن المراحل العلاجية، سواء أفراد الأسرة أو زملاء العمل أو أي جهة.