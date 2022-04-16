«مكافحة الإدمان»: لدينا 28 مركزا علاجيا في 18 محافظة «فيديو»

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن عدد مراكز علاج الإدمان منذ 7 سنوات 12 مركزا علاجيا، ووصل اليوم إلى 28 مركزا في 17 أو 18 محافظة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيكون في كل محافظة مركز للعلاج.

وذكر «عسكر»، أن حوالي 143 ألف مريض تقدموا لتلقي خدمة العلاج من الإدمان العام الماضي، واستطاعت الحملات أن تستقطب الإناث، فما يقرب من 6% لـ9% من المترددين إناث يتلقين العلاج بعدما كانت نسبتهن 1%، مرجعا هذه الزيادة إلى الإعلانات الموجهة والتوسع في المستشفيات الخاصة بالإناث.

الموائمة بين حجم الإعلان وعدد المرضى

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، خلال مداخلة مع الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بضرورة الموائمة بين حجم الإعلان وقوته وعدد المرضى الموجودين الراغبين في العلاج، ومن ثم وصل حجم الاتصالات على الخط الساخن من قبل الراغبين في العلاج لـ400%.

وذكر، أنه خلال الـ5 سنوات الأخيرة كانت هناك توجهات سياسية بالاهتمام بهذا الملف، وخلال الـ8 أشهر الأخيرة اُفتتحت 4 مقرات علاجية في بورفؤاد ومرسى مطروح والغردقة والمنيا، وجميعها تحت مسمى «العزيمة»، وهي من الإنجازات القوية في مجال استغلال أصول الدولة غير المستغلة.

المراكز الجديدة نواة قوية لتقديم الخدمة العلاجية

وتابع مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، أن الصندوق أخذ الأماكن غير المستغلة وبدأ يعمل عليها ويطورها لتكون مراكز لعلاج الإدمان، وهذه المراكز الجديدة أصبحت نواة قوية لتقديم الخدمة العلاجية لطالبي العلاج، حيث تقدم العام الماضي 143 ألف مريض للعلاج من خلال الخط الساخن.