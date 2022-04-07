انطلاق موسم الحصاد بأسوان.. ومستشفيات البحيرة خالية من كورونا (فيديو)

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أسوان.. انطلاق موسم حصاد القمح وأهم أخبار المحافظات».

مستشفيات البحيرة خالية من كورونا لأول مرة

وفي البحيرة، جرى الإعلان عن خلو مستشفيات المحافظة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، لأول مرة منذ بدء الجائحة، إضافة إلى جميع نتائج تحاليل فحوص pcr لحالات الاشتباه والمسافرين التي كانت سلبية على مدار أخر 10 أيام.

وفي أسيوط، حصل الدكتور محمد عبدالشكور المدرس المساعد في كلية العلوم بجامعة أسيوط على أعلى جوائز اليابان في الكيمياء من جامعة يابانية لإسهامه في تحسين كفاءة وثباتية خلايا الطاقة الشمسية عن طريق إضافة بعض المواد الكيميائية.

توزيع لحوم في المنوفية

وفي المنوفية، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة من أهالي وأسر المحافظة الأكثر احتياجا، لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وفي الغربية، اجتمع اللواء طارق رحمي، محافظ الغربية، مع كبار تجار الخضراوات والفاكهة، لمناقشة آليات ضبط الأسعار والتعاون مع المحافظة في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، سواء داخل الأسواق العامة أو داخل المنافذ الثابتة والمتحركة التي وفرتها المحافظة في جميع المراكز والمدن.