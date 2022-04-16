آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022.. تعيين 150 ألف معلم في 5 سنوات

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة العديد من الأخبار والمنشورات حول تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، وهو ما أحدث جدلا واسعاً على السوشيال ميديا، لذا تستعرض «الوطن» آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022 وفقا لما تمّ إعلانه بشكل رسمي.

شائعة صدور منشور رسمي من «التعليم» حول مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

انتشرت خلال الفترة الأخيرة سواء على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض من المواقع الإلكترونية، أخباراً حول إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنشور رسمي يشمل تفاصيل والأوراق المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2022.

مجلس الوزراء يحسم الجدل حول مسابقة 30 ألف معلم 2022

أعلن مجلس الوزراء في بيان له رسمي صدر اليوم أنَّ المركز الإعلامي تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم هذه الأنباء، وأكّدت «التعليم» أن لم يتمّ إصدار أي منشور بشكل رسمي من جانب الوزارة بشأن الإعلان عن تفاصيل الأوراق المطلوبة والخاصة بمسابقة 30 ألف معلم، حيث إن هذه المسابقة سوف يتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات متتالية.

إعداد مسابقة التربية والتعليم 2022

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنه يُجرى خلال الفترة الحالية الإعداد لهذه المسابقة عن طريق تحديد كل من المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة، كما ناشدت «التعليم» كل المواطنين بعدم الانسياق خلف تلك الأخبار المزيفة، على أن يحصلوا على الأخبار من خلال المصادر الرسمية فقط.

وفي السياق ذاته، فإن مجلس الوزراء قد ناشد في بيانه الرسمي كل وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري كل من الدقة والموضوعية خلال نشر الأخبار، على أن يتمّ التواصل مع مختلف الجهات المعنية من أجل التأكّد من المعلومات التي ليس لها حقيقة قبل نشرها، لأنها تتسبب في إحداث بلبلة بين مختلف أولياء الأمور والطلاب، كما أنها تؤثر بالسلب على المنظومة التعليمية.