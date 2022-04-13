حقيقة عقد مؤتمر صحفي خلال ساعات بشأن مسابقة التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة عقد مؤتمر صحفي خلال ساعات بشأن مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين المعلمين، مؤكدا على أنها معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، مشددا على المعلمين بضرورة اتباع المعلومات الرسمية فقط التي يتم إعلانها من قبل الوزارة.

لا صحة للمستندات المتداولة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، أنه لا صحة للمستندات المتداولة على أنها المستندات المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم لتعيين المعلمين، مؤكدا على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل متعلقة بالمسابقة، موضحا أنه يجري العمل على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمسابقة تمهيدا لإعلانها.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن المستندات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها المستندات المطلوبة لمسابقة التربية والتعلمي تشمل شهادة التحول الرقمي، وهو ما لم تعلن عنه وزارة التربية والتعليم حتى الآن.