مسلسل المشوار لـ محمد رمضان.. مشهد الاعتراف يحقق 10 آلاف مشاهدة

أحداث مثيرة ومشوقة، شهدتها أحداث الحلقة 14 من مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان، إذ أنه لا زال يبحث عن مشتري لقطعة الآثار التي سرقها، وكشفت أحداث مسلسل المشوار عن مفاجأة، فـ «ماهر» الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان على علاقة بـ«عزة» التي تجسد دورها الفنانة ندى موسى دون علم «ورد» دينا الشربيني وهي زوجته التي تحبه.

واعترف «ماهر» محمد رمضان بتلك العلاقة أمام عزة، وأخبرته أنها نادمة على كل ما فعلته معها وضميرها يؤنبها بسبب خيانة صديقة عمرها، وطلبت من ورد أن تسامحها دون أن تخبرها بخيانتها.

عزة تعترف لشهد بحبها وأنها صديقتها الوحيدة

وحقق مشهد الاعتراف ومصارحة «عزة» لـ«شهد»، نسب مشاهدة عالية في أقل من 12 ساعة على يوتيوب، إذ اعترفت لها بحبها وأنها صديقتها الوحيدة التي تقف إلى جوارها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقات المعروضة، وينتظر ما سوف يفعله ماهر مع الآثار من أجل نقل حياتهم من الفقر إلى الثراء الفاحش.