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مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 15 والقنوات الناقلة

كتب:

وداد خميس
09:41 ص | السبت 16 أبريل 2022
محمد رمضان من مسلسل المشوار

محمد رمضان من مسلسل المشوار

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 15 والقنوات الناقلة لها، بعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقات الماضية، إذ كشفت الأحداث عن علاقة قديمة تجمع بين محمد رمضان وندى موسى، بالإضافة إلى استمرار مباحث الآثار البحث عن ماهر وورد للقبض عليهما.

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 15 والقنوات الناقلة

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 15 والقنوات الناقلة لها، تعرض الحلقة الليلة على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءًا، كما تأتي الإعادة الأولى الساعة الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

كما تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما، الساعة 11:15 مساءً، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة كبيرة من النجوم، وهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، أسما إبراهيم، سامي مغاوري، أحمد صفوت، ندى موسى، ومحمود الليثي، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

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بقلم وداد خميس