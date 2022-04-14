مسلسل المشوار الحلقة 13.. كمال يساعد محمد رمضان في بيع الآثار المسروقة

شهد مسلسل المشوار الحلقة 13 العديد من الأحداث، إذ بدأت الحلقة التي عرضت على شاشة قناة DMC بقيام محمد رمضان بالذهاب مع المحامي كمال إلى بلدهم في الصعيد، وكان رجال وجيه يقومون بمطاردتهم هو وكمال حتى اختفوا من أمامهم.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 13

ذهاب محمد رمضان وكمال إلى الصعيد وجلوسهم مع أسرتهم وأصدقائهم هناك، وحاول «رمضان» التحدث معهم عن الآثار وكيفية بيعها، محاولة منه لإيجاد مشتر لبيع قطع الآثار التي يمتلكها، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 13.

دينا الشربيني تقابل آدم

قامت دينا الشربيني بالذهاب لمقابلة آدم ابن شقيقتها وأخبرته أن وجيه الشوربجي يظن أنها سرقت منه هو وماهر الآثار التي يبحثون عنها، كما ذهبت لرؤية ابنها رحيم في مكان التدريب الخاص به، ثم قابلت أختها حياة للتحدث لها، وإعلامها بما يجري معها.

كمال يعلم بقطع الآثار التي يمتلكها ماهر

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 13 معرفة كمال أن محمد رمضان يمتلك الآثار المسروقة، وأنه يحاول معرفة بائع ليشتريها، وأخبره كمال أنه سيبحث عن مشتر لتلك القطع خلال أقرب فرصة.