مسلسل المشوار الحلقة 14.. علاقة قديمة تجمع بين محمد رمضان وندى موسى

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، محاولة محمد رمضان التقرب من عزة صديقة زوجته، التي تقوم بدورها الفنانة ندى موسى، وظن البعض أنه يحاول الانتقام من شامل على إهانته له ولزوجته، بعد رفضه عمل زوجته معهم في الأفراح الشعبية، وبعد تصاعد أحداث المسلسل يترقب قطاع كبير من الجمهور عن أحداث مسلسل المشوار الحلقة 14.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 14

كشفت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 14 عن علاقة عاطفية قديمة جمعت بين محمد رمضان وعزة، حيث بدأت الحلقة بحوار بينهما أخبرته فيه عزة أنها ندمت على علاقتها بها بسبب خيانتها لصديقة عمرها، وفي نهاية المشهد وصلت ورد إلى الشقة ولكنها شكت في ماهر وعزة عندما رأت مشهدهما معًا.

مباحث الآثار تستمر في البحث عن ماهر وورد

واستمرت مباحث الآثار في البحث عن محمد رمضان ودينا الشربيني، ومحاولة الكشف عن أي خطوط توصلهم بحل قضية الآثار المتهم بها وجيه الشوربجي، كما أخبر وجيه المحامي الخاص به بضرورة خروجه من السجن ليستطيع بنفسه المساعدة في العثور على ماهر وورد.