طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع شديد في الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، وذلك بالتزامن مع بداية الموجة الحارة ونشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد غدًا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساءً على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، وتعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.