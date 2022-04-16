«المهن الطبية»: هذا الدواء به سم قاتل احذروه.. «مستند»

جددت شركة المهن الطبية (mup) طلبها من هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، بعدما تقدمت بمذكرة تطالب فيها بسرعة سحب عبوات وحقن «يونيكتام» من السوق المصري نتيجة حدوث آثار عكسية من هذه العبوات، موضحة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على صحة وسلامة المرضى، وقد حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية من هذه المذكرة.

وأرجعت الشركة ذلك إلى التقارير الواردة من إدارة اليقظة الدوائية بالشركة بخصوص العبوات المغشوشة لمستحضر «يونيكتام 1500مج حقن»، والتي تم رصدها في السوق المحلي، ونتيجة حدوث آثار عكسية من هذه العبوات المغشوشة، بحسب المذكرة، لذا تقدمت شركة المهن الطبية إلى هيئة الدواء المصرية بطلب لسحب احترازي لتشغيلات مستحضر «يونيكتام» بشكل مؤقت لحين فرز التشغيلات السلبية.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأن عدد كبير من المواطنين تقدموا بشكوى من الدواء من كونة يسبب حساسية شديدة تؤدي إلى حدوث الوفاة.

ويضيف «عوف» أن هذا الدواء من أهم المضادات الحيوية التي تأتي بالعديد من الأشكال الدوائية الحقن، التي تعمل كمضاد حيوي واسع المجال، وهو من الأدوية الفعالة في التخلص من الكثير من الأمراض التي من الممكن أن تصيب الجهاز التنفسي العلوي والتي من بينها التهابات اللوزتين والحنجرة والبلعوم، مشيرًا إلى أنه من الممكن اللجوء إلى هذا الدواء في الأمراض التي تصيب الكلى والمثانة والكثير من المناطق المختلفة في الجسم وأيضًا حمى النفاس بعد الولادة.

طرق اكتشاف المنتج الأصلي من المغشوش

وأوضح «عوف» بأن هيئة الدواء بينت المنتح الأصلى ببعض العلامات، كالآتي:

- خامة الكرتون الذي يحتوي على الدواء تكون جيدة في المنتج الأصلي، على عكس العبوة المغشوشة التي تكون خامتها رديئة.

- المنتج الأصلي وزن 150 مجم، وتكتب على الجانب الأيسر العلوي بلون أبيض داخل مستطيل من اللون الأحمر الداكن، أما العبوة المغشوشة مدون عليها 1500 مجم على الجانب الأيسر العلوي بلون أبيض داخل مستطيل من اللون الأحمر الفاتح.

- في المنتج الأصلي علامة التميز على الجزء الأيسر السفلي بمسافة بعيدة من أسفل العبوة، أما المنتج المغشوش فعلامة التميز على الجزء الأيسر السفلي بمسافة قريبة من أسفل العبوة.

- المنتج الأصلي لون الوجه السفلي أحمر داكن، أما المنتج المغشوش فلون الوجه السفلي أحمر فاتح.

- طباعة بيانات الإنتاج والصلاحية في المنتج الأصلي تكون بالليزر، بعكس المنتج المغشوش الذي تكون الطباعة عليه بالحبر.

- المنتج الأصلي لون البودر أبيض وله صفة انسيابية جيدة، ولكن المغشوش لون البودر يميل إلى اللون الأصفر وله صفة انسيابية رديئة

أسعار «يونيكتام»

سعر «يونيكتام» 1.5 مجم أمبول 24 جنيهًا.

سعر «يونيكتام» 750 مجم أمبول 16 جنيهًا.

سعر «يونيكتام» 375 مجم أمبول 12 جنيهًا.