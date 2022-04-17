الانتهاء من إخلاء 3 مناطق عشوائية خلال شهر.. وجميع الخدمات متوفرة بالخيالة

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنه سيجر خلال شهر، الانتهاء من نقل سكان مناطق سور مجرى العيون، وتحديدا السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، وتسكينهم فى وحدات سكنية مجهزة داخل الخيالة، إذ تتسلم الأسرة الوحدة السكنية على المفتاح، مفروشة وبها كل الأثاث، فضلا الأجهزة الكهربائية، من غسالة وثلاجة وبوتاجاز وسخان غاز وشاشة ، مشيرا إلى أنه تم نقل قرابة 900 أسرة من اجمالى 1660 أسرة سيتم نقلهم تباع خلال الايام المقبلة لإخلاء الموقع وإزالة نحو 520 منزل فى الايام القادمة.

كل الخدمات متوفرة داخل الخيالة

أضاف عوض لـ«الوطن»، أن كل الخدمات متوفرة داخل الخيالة، من مدارس وخدمات صحية وتموين ومخابز وبريد ومسجد وكنيسة ونقطة إطفاء وأسعاف ومركز شرطة وشوارع واسعة ومنظمة ومساحات خضراء وحديقة ومركز شباب لممارسة الرياضة ومتنفس للشباب ،كما يوجد برجولات ومقاعد بين الوحدات السكنية لخدمة الأسر فى اى وقت ويمكنهم الجلوس عليها.

نقلة حضارية لسكان العشوائيات

وأشار إلى أنه يتم نقل الأسر تباعا من المناطق العشوائية لاحداث نقلة حضارية فى حياة المواطنين بعد سنوات طويلة من المعاناة والحرمان وغياب الخدمات ،فالدولة تبذل قصار جهدها من أجل حياة كريمة فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى تركز على ملف العشوائيات بالقضاء عليه وتطوير المناطق وتغيير حياة المواطن للأفضل ومحافظة القاهرة قطعت شوط كبير فى هذا الملف بعدما تم نقل سكان اغلب المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة إلى مواقع افضل تمهيدا لتطوير تلك المناطق مثلما يحدث حاليا فى مثلث ماسبيرو ومنطقة مجرى العيون وخلافه.

عزبة وهبة

وأشار إلى أنه من المقرر اخلاء منطقة عزبة وهبة بنطاق حى الساحل بعد العيد بعد انتهاء اعمال الحصر وتعويض السكان ويصل عدد عقاراتها ل300 عقار سيتم إزالتها بعد تسليم السكان تعويضاتهم خلال الايام المقبلة وذلك فى اطار خطة القضاء على العشوائيات والتوسعات التى تشهدها محافظة القاهرة من أجل استعادة الوجه الحضارى والتاريخى لها.