«الصحة» تطلق قوافل طبية بالمجان في 8 محافظات ضمن حياة كريمة اليوم

في إطار القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، التي يتم إطلاقها بشكل يومي من وزارة الصحة والسكان، من أجل تقدم الخدمات الطبية سواء الكشف على مختلف المواطنين، أو علاجهم بشكل مجاني، فإن وزارة الصحة، أعلنت إطلاق قوافل طبية على مدار اليوم الأحد، في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

تفاصيل القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

توضح «الوطن»، كل التفاصيل المتعلقة بالقوافل الطبية، التي سيتم إطلاقها خلال اليوم، سواء الأماكن بالتفصيل في المحافظات المختلفة، أو التخصصات الطبية المتاحة، من خلال هذه القوافل، حسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أماكن القوافل الطبية في 8 محافظات

وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فإن القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، موجودة في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:

1- محافظة القاهرة، وتحديدا في «مركز طبي العبد» التابع لحي السلام أول.

2- محافظة بني سويف، وتحديداً في «كفر أبو شبهة» التابع لمركز إهناسيا.

3- محافظة المنوفية، وتحديداً في «كفر ميت العبسي» التابع لمركز قويسنا.

4- محافظة الأقصر، وتحديداً في «الصعايدة» التابعة لمركز الزينية.

5- محافظة كفر الشيخ، وتحديداً في «بطيطة».

6- محافظة القليوبية، وتحديداً في «ورورة» التابعة لمركز بنها.

7- محافظة أسيوط، وتحديداً في «البلايزة» التابعة لمركز أبو تيج.

8- محافظة الفيوم، وتحديداً في «منشأة سكران».

التخصصات الطبية المتاحة في القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مختلف التخصصات الطبية المتوفرة خلال القوافل الطبية وهي كالتالي:

1- نساء وولادة.

2- خدمات تنظيم الأسرة.

3- الأطفال.

4- الباطنة.

5- الأنف والأذن.

6- الرمد.

7- العظام.

8- الجراحة.

9- الأسنان.

10- القلب.

11- الجلدية.

12- خدمات التحاليل.

13- خدمات الأشعة.