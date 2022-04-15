صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 3 ملايين و211 ألف سيدة

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكثر من 3 ملايين و211 ألف سيدة بمحافظة الشرقية حتى الآن.

تقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تنظيم فرق طبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة، مضيفاً أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، من إجراء عمليات جراحية لاستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ انطلاق فعاليات المبادرة.

الفحص الطبي على جميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية

واشار إلى أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي على جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من 18: 25 عام»، ومن «25 : 35 عام»، وأكثر من 35 عاما، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزي وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي.

حسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية

وأضاف بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.