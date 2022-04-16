مي مصطفى عن أغنيتها «أحوال ما تسرش حد» في مسلسل فاتن أمل حربي: شرف ليا

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل فاتن أمل حربي أغنية «أحوال ماتسرش حد» بصوت المطربة مي مصطفى، والتي عرضت في الحلقة الثانية عشر من المسلسل.

وجاءت الأغنية عقب مشهد ترك «فاتن» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، بناتها لطليقها «سيف»، والذي يجسده الفنان شريف سلامة، عقب انتهاء الجلسة عندما عنفها بسبب اصطحابها لبناتهم إلى المحكمة.

مي مصطفى تعبرعن مدى سعادتها بالأغنية

وأعربت المطربة مي مصطفى، عن سعادتها البالغة لاختيارها لغناء أغنية «أحوال ماتسرش حد»، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها فرحت كثيرًا لاختيارها للمشاركة في مسلسل فاتن أمل حربي بهذه الأغنية: «طبعا ده شرف كبير ليا أني أشارك في المسلسل فاتن أمل حربي بالأغنية دي ومبسوطة جدًا أني كنت من ضمن فريق العمل».

وتابعت «مصطفى» أنه تم ترشيحها من قبل الملحن مصطفى شكري لتقديم الأغنية: «كنت في دبي وأستاذ مصطفي شكري عرض عليا الأغنية وطبعًا أنا بثق فيه وبعتله أني موافقة»، لافتةً إلى أن كلمات الأغنية كانت مؤثرة: «لما سمعتها كانت مؤثر جدًا فيا والكلمات كانت مع اللحن صعبة ومختلفة وبتعبر عن حالة بتعيشها ستات كتير اختارت غلط أو متوفقتش في حياتها ويخيلها تحس أنها ضعيفة، فبتصرخ وتقول يا مدد يمكن تلاقي ظهر تسند عليه».

أعمال شاركت بها مي مصطفى

وأضافت أن تسجيل الأغنية استغرق يوم واحد: «التسجيل بتاع الأغنية أتسجل في يوم واحد وأستاذ مصطفى بعتها لصناع العمل والحمد لله انبسطو جدا منها»، مشيرةً إلى أنها شاركت من قبل في تتر مسلسل «خيط حرير» للفنانة مى عز الدين، وأيضًا «حرير المخملي» للفنان مصطفى فهمي.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين وهم نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، والطفلة فيروز عبد الله، والطفلة ريتال ظاظا، ومحمد التاجي، وفادية عبد الغني، وجيلان علاء، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.