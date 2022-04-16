معسكر رياضي وثقافي وفني للمتعافين من الإدمان بسوهاج

أقام مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان، لمستشفيات الصحة النفسية بمحافظات الصعيد، وذلك خلال منتصف شهر أبريل 2022، بمشاركة مستشفيات سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان، في إطار دمج المتعافين من الإدمان في المجتمع.

فاعليات المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان

تضمن المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان فاعليات رياضية وأمسيات ثقافية وأنشطة فنية، شارك بها عدد من المتعافيين من مستشفى سوهاج للصحة النفسية كفريق، إضافة إلى المشاركين من مستشفيات أسيوط والمنيا وأسوان والأمانة بالقاهرة، حيث شارك من كل مستشفى فريق يمثلها، وجرت منافسات بين الفرق المختلفة في شتى مجالات الدورة الثقافية والفنية والرياضية.

توزيع دروع المعسكر عقب المباراة الاستعراضية

وشملت فعاليات ختام المعسكر حفل إنشاد ديني، ومباراة استعراضية بين فريق الأمانة بالقاهرة، وفريق مستشفى سوهاج، أعقبه تسليم الجوائز والميداليات والكؤوس والدروع للفرق الفائزة والمشاركين بالمعسكر.

مشاركون في المعسكر من خارج وداخل سوهاج

شارك في المعسكر الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ورشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، والدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتورة رانيا أحمد زكريا، مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الأمانة، والدكتور عمرو العرشي، وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، والدكتور أكرم الصاوي، مدير مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

محافظ سوهاج ينصح بممارسة الرياضة

كما شارك في فعاليات المعسكر أحمد سامي، نائب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الذي قدم التهنئة للمتعافين نقلاً عن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتحدث حول أهمية ممارسة الرياضة، واستغلال أوقات الفراغ الاستغلال الأمثل، حتى لا يتم تضييع الوقت في ممارسات غير جيدة.