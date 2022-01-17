وعد تلتقي بلقيس ووليد الشامي في ليالي أوايسس 19 يناير الجاري

تحيي الفنانة السعودية «وعد»، رفقة الفنانة الإماراتية بلقيس، والفنان الإماراتي وليد الشامي، حفل ليالي أوايسس، 19 يناير الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق الحفل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك بنظام الجلسات الغنائية.

بلقيس تطرح أغنية صابرة

وطرحت بلقيس منذ أيام، أغنية جديدة باللهجة المغربية تحت عنوان «صابرة»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي في قرية بجبال الأطلس بالمغرب.

بلقيس تحارب الأمية في أغنية صابرة

وتدور فكرة الأغنية عن أزمة الأمية، التي تجسد من خلالها شخصية فتاة من إحدى قرى جبال الأطلس بالمغرب، وتصدرت الأغنية تريند موقع «يوتيوب» بتخطيها لحاجز الـ 100 ألف مشاهدة.

وعد 2020.. آخر ألبومات وعد

وطرحت وعد، منذ عامين، آخر ألبوماتها الغنائية بعنوان «وعد 2020»، مع شركة روتانا للصوتيات عبر المنصات الإلكترونية وقناة الشركة بيوتيوب، وتضمن الألبوم 7 أغنيات باللهجات المصرية والخليجية، وهي «أتدلع عليك، وعايزني أرجع، وأحبك أكثر، وإذا من جد، وأفكر صح، وأبشركن وأهان المشاعر»، وتعاونت في الألبوم مع الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد في أغنية مصرية وحيدة، وهي «عايزني أرجع».