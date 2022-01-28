بلقيس تتألق في حفل «إكسبو 2020 دبي» بموسيقى ميشيل فاضل

أحيت الفنانة بلقيس حفلة جماهيرياً ضخماً في مسرح منصة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»، والذي اختلط فيه صوتها وموسيقى أغنياتها مع صوت الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء وطلب الأغاني طيلة فترة الحفل.

أغاني بلقيس بإكسبو دبي

قدمت بلقيس مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها المتنوعة ما بين الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية التي تكوّنت من أهم العازفين العرب والخليجيين والعالميين، ولأول مرة بقيادة المايسترو ميشيل فاضل الذي وزع موسيقي جديدة لمجموعة من أغنيات بلقيس.

وتضمنت الحفل عدد من الآلات الغربية الجديدة وأسلوباً مغايراً عن الإيقاع الرئيسي للأغنيات عند طرحها، مما شكل استحسان الجمهور وتفاعله بالشكل الموسيقي الجديد.

وتعتبر هذه الحفلة هي ثالث حفلات بلقيس في شهر يناير بعد أن قدمت حفل غنائي أون لاين على أحد المنصات الإلكترونية تعاونت خلاله مع الدي جي الأمريكية باد باني التي قدمت شكل موسيقي مختلف، من خلال إعادة توزيع عدد من أغاني بلقيس في ألبوماتها السابقة ثم حفل غنائياً ضخماُ في ليالي أوايسس ضمن مواسم الرياض.

«صابرة» أحدث أغاني بلقيس

يذكر أن بلقيس قد طرحت منذ أسبوعين أغنية «صابرة» باللهجة المغربية التي تصدرت ترند اليوتيوب في عدد من الدول الأوروبية والعربية لعدة أيام في حين أن نسب مشاهدة الأغنية وصلت لأكثر من تسع ملايين حتى وقتنا الحالي.

صابرة من كلمات يونس أدم وألحان مروان أصيل ومن إخراج عبد الرفيع عبديوي، كما تتجه بلقيس إلى مصر خلال الشهر المقبل للانتهاء من تحضيرات أغنياتها الجديدة التي تقدمها باللهجة المصرية في ثاني تجربة لها بعد أغنية «دبلوماسي» مع الشاعر والملحن الموسيقي عزيز الشافعي .