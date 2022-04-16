«الأعلى للجامعات» يدرس ضم كليات الطب والأسنان لاختبارات القدرات 2022

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك دراسة بشأن بضم كليات الطب والأسنان لاختبارات القدرات 2022، لتطلبها قدرات وإمكانيات ومهارات متعددة، مشيرة إلى أن الاتجاه مقترح قيد الدراسة وأن للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو المنوط بالإقرار من عدمه، ووضع الآليات للتطبيق حال التنفيذ للمقترح وإقراراه.

الأعلى للجامعات: ندرس إلغاء اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يتم الآن دراسة إلغاء اختبارات القدرات بكليات السياحة والفنادق التي جرى تنفيذها العام الماضي نظراً لعدم جدواها وظهور بعض القصور، لافتة إلى أن اختبارات القدرات 2022 ستكون كاملة دون إستثناء، وأن تكون كما كانت عليه قبل أزمة كورونا كوفيد 19، حيث يتم استعادة الاختبارات المعرفية والتشديد على تطبيق إجراءات كورونا، أبرزها التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة والحصول على لقاح كورونا كشرط لأداء الاختبارات.

الجامعات الحكومية

وتابعت المصادر، أن الجامعات على أتم الاستعدادات لإجراء اختبارات القدرات 2022 على أكمل وجه، وأن هناك توجهات بضرورة تسخير كافة الإمكانيات لها وإتمامها على أكمل وجه، مع التشديد على اتباع إجراءات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشان، مؤكدة أن المجلس الأعلى بالتنسيق مع مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي، وضع خطة كبيرة لمواجهة الكيانات الوهمية المختلفة، التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي في منح الدورات التدريبية والخطوات المؤهلة لاختبارات القدرات.