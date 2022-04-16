شاب يذبح صديقه بسبب خلافات بينهما أثناء اللهو بأسيوط

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه ذبحاً على يد صديقه، بسبب خلافات بينهما في قرية «المنشأة الصغرى»، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريح بالدفن، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة التحقيق في الواقعة.

إخطار أمني بمقتل شاب ذبحاً في القوصية

تلقى اللواء عمرو السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «المنشأة الصغرى»، بوقوع حادث مقتل شاب ذبحاً على يد صديقه ووفاته في الحال، بسبب خلافات بينهما.

قوات الشرطة في مسرح الجريمة

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة، ووفاة شاب يُدعى «حسين محمد عطا الله»، 18 سنة، من عائلة «العونة»، على يد صديقه يدعى «محمود م. م.»، 24 سنة، من عائلة «العزايزة»، وذلك لخلافهم أثناء اللهو معاً، حسب تحريات المباحث الأولية.

التحفظ على الجثة بمشرحة القوصية

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريح الدفن، والعرض على الطبيب الشرعي، وتسليم الجثة لذويه بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في مثل تلك الوقائع، وتم ضبط الجاني لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان أسباب الخلافات التي أدت إلى وقوع الجريمة، وإحالته إلى المحكمة المختصة.