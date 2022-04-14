مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة قنا

لقي مسجل خطر مصرعه، في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقرية أسمنت في مركز نقادة جنوب قنا.

تشكيل عصابي متخصص في السرقة

وکشفت الأجهزة الأمنية، أن المسجل خطر قتل في قرية أسمنت في نقادة، وذلك بعد تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة خلال حملة أمنية للقبض عن تشكيل عصابي متخصص في السرقة.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة، بشن حملة على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بقرية أسمنت في نقادة.

سرقة وحدة صحية في نجع البركة بنقادة

وتبين أن المسجل خطر يدعى «الأحمدي.ع.ش»، 30 عاما، وأصيب بطلق ناري بعد تبادله إطلاق النار مع الشرطة على كوبري قرية أسمنت في نقادة، خلال حملة أمنية لضبطهم بعد سرقة وحدة صحية بنجع البركة التابعة لدائرة المركز، وتقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.