إصابة شقيقين في «خناقة» مع أقاربهما بسبب لهو الأطفال بالجيزة

أصيب شقيقان بإصابات بالغة، إثر مشاجرة مع آخرين في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة الصف، إخطارا من مستشفى الصف، يفيد بوصول شقيقين، عاملين، بهما إصابات بالغة إثر مشاجرة بينهما وآخرين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكان الواقعة.

لهو الأطفال وراء إصابة الشقيقين إصابات خطيرة

وبعمل التحريات الأولية بقيادة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، تبين أن المجني عليهما شقيقان، الأول 23 سنة، مصاب بنزيف داخلي في المخ، والأخير 26 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وأنهما كانا في زيارة لأحد أقاربهما في دائرة قسم الصف، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين الطرفين.

وأكد العمال في ذات دائرة المركز، أن المشكلة بدأت بسبب «لهو الأطفال»؛ ما أدى لتطور الموقف وتحولت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، فقام العامل برشق الشقيقين بالحجارة حتى أحدث إصابتهما وتم نقلهما إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

كاميرات المراقبة وشهادة الشهود تؤكد الرواية

وكشفت التحريات صحة شهادة شهود العيان والأهالي، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق في الواقعة.

السجن المشدد لمتهمين أحدثا عاهة مستديمة لشخص في مشاجرة

وفي سياق آخر، قضت صباح اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانتهما بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص لخلافات سابقة بينهم بالزاوية الحمراء، وذلك أثناء حدوث مشاجرة بينهم في المنطقة بسبب الخلافات أسفرت عن قيامهما بالتعدي عليه بمطواة في رأسه.