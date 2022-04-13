إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة بحوش عيسى بالبحيرة

أصيب، اليوم، 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات جراء وقوع مشاجرة بقرية «فرهاش» التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلافات الجيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بقرية «فرهاش» التابعة لذات المركز إثر خلافات الجيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أحمد. إ. ع»، 31 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«محمد.ع.إ»، 17 سنة،مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و«إسلام.م. ع»، 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن وجرح نافذ في الصدر.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وقبل أيام، شهدت قرية جنبواي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وقوع مشاجرة بين عائلتين إثر خلافات الجيرة، ما أدى لمصرع سيدة مسنة وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.