يتابع محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 15 والقنوات الناقلة له، بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، بمحاولة محمود حجازى لإجهاض زوجة والده الثانية «نورهان»، كما هدد أيمن القيسوني «يوسف» توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» والد ريهام حجاج، بالصور التى ألتقطاها وهي خارجة من بيت ابن خالتها.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 15

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 15 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 15 في الساعة الثامنة مساءً على قناة المحور، كما يعرض في تمام العاشرة والنصف مساءً على قناة ON، ويذاع على قناة الحياة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن يؤدي بطولته الفنانة ريهام حجاج، إلى جانب عدد من نجوم الفن يأتي من بينهم الفنان كريم قاسم، والفنان توفيق عبدالحميد، وأيمن القيسوني، وكذا محمود حجازي، إلى جانب الفنانة صفاء الطوخي، والفنانة عبير صبري، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.