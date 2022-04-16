أسعار كعك العيد 2022.. في المجمعات الاستهلاكية بتخفيض 30%

تزامنًا مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن أسعار كعك العيد 2022، حيث يعتبر من أهم الحلويات التي تتواجد في بيوت المصريين والتي تقدم خلال اللقاءات والعزومات العائلية، والأمر لا يقتصر على المسلمين فقط خاصة وأنه خلال شهر أبريل تأتي احتفالات المسيحيين الشرقيين بأعياد القيامة، ما يزيد من عمليات البحث عن كحك العيد.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي، أسعار كعك العيد 2022 وفق ما أعلنت عنه وزارة التموين المصرية، بالإضافة إلى ما متوسط ما أعلنته المحلات التجارية الكبرى في مصر، والتي جاءت كالآتي:

أسعار كعك العيد 2022 في منافذ التموين

وفي تقرير اخباري نشر اليوم عن وزارة التموين المصرية، يتم طرح كميات من منتجات كعك العيد والبسكويت وتوفيرها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتي جاءت كالآتي:

علبة كحك مشكل عادي 1 كجم بسعر 70 جنيهًا

علبة كحك مشكل عادي 2 كجم بسعر 160 جنيهًا

علبة كحك مشكل مكسرات 2 كجم بسعر 200 جنيه

كيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا

كيلو كعك سادة 75 جنيهًا

كعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو

كعك بالمكسرات 110 جنيهًا للكيلو

بيتي فور عادي 75 جنيهًا

بيتي فور لوكس 100 جنيه

غريبة سادة بسعر105 جنيهات

غريبة باللوز 105 جنيهات

أسعار كعك العيد 2022 في المحلات التجارية

وبدأت بعض المحلات التجارية في عرض أسعار كعك عيد الفطر المبارك وجاءت الأسعار للكيلو كالآتي:

كحك سادة، ملبن، عجمية، بسعر 135 جنيهًا.

كحك عين جمل 180 جنيها.

كحك فسدق 200 جنيه.

غريبة باللوز بسعر 180 جنيها.

منين 120 جنيها.

بيتي فور 145 جنيها.

بيتي فور بالمكسرات 190 جنيها.

علبة مشكل كيلو 135 جنيها.

علبة مشكل كيلو ونصف 215 جنيها.

علبة مشكلة 3 كيلو 450 جنيها.