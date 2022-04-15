جليلة تصف أشرف وفزاع بـ«بوجي طمطم» في الحلقة 14 من الكبير أوي 6

للمرة الأولى يتعرض الكبير أوي، في الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 6، لحالة تنمر واضحة، من جانب الطفلة جليلة، زميلة ابنه العترة في المدرسة، بعد أن قام بخطفها بسبب مضايقتها لابنه.

الكبير يخطف جليلة

وقام أشرف وفزاع حراس الكبير أوي، بتنفيذ أوامره وخطف الطفلة جليلة من أمام المدرسة، من أجل تهديدها بالابتعاد عن ابنه العترة، وتحذيرها من التعرض له مرة أخرى أو التنمر عليه في المدرسة ووسط أصدقائه وزملائه، إلا أن الكبير فؤجي بجراة الطفلة جليلة.

وسخرت الطفلة منه وتنمرت على أشرف وفزاع ووصفتهم ببوجي وطمطم، وأنهم لا يقدرون على إيذائها أو الاقتراب منها، كما قامت جليلة بالتنمر على الكبير بسبب شكله، وانه ألثغ في حرف السين، ما جعل أشرف وفزاع يضحكون بشدة عليه، خلال الحلقة 14 من الكبير اوي 6.

جليلة تصف فزاع وأشرف بـ«بوجي وطمطم»

وتمادت الطفلة جليلة في جرأتها على الكبير أوي وفزاع وأشرف، وهنا حاول الكبير أن يقوم بتهديدها مرة أخرى، إلا أنها واصلت السخرية منه ومن شكله، وأنه لا يجد تهديدا صريحا لتهديدها به، بل وصل بها الأمر إلى أنها جعلت الكبير وحارسيه أشرف وفزاع يبكون لأول مرة، ضمن أحداث الموسم السادس من الكبير أوي.