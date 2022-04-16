عثور صديق محمد رمضان على مشترٍ للآثار المسروقة في مسلسل المشوار الحلقة 15

شهد مسلسل المشوار الحلقة 15 عددا من الأحداث، إذ بدأت الحلقة بذهاب محمد رمضان ودينا الشربيني إلى أحد الأفراح الشعبية التي من المقرر أن تحييها عزة بصحبة شامل، وذلك بعد أن أقنعها شامل بالحضور بعد رفضها الحلقة الماضية، كما طلب ماهر من ورد أن تسمع كلامه، وعدم التحرك وراء عزة.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 15

ذهاب المحامي كمال ابن عم ماهر إلى بيومي فؤاد وهو المحامي الخاص بوجيه الشوربجي، إذ أوهمه أنه طلبه منه المجيء للعمل معه في مكتبه مقابل 25 ألفا في الشهر، ولكنه أراد القرب منه لمعرفة مكان ماهر وورد وحل قضية الآثار، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 15.

سعيد يعثر على مشترٍ للآثار

كما عثر سعيد الذي يقوم بدوره الفنان محمود الليثي خلال الحلقة الـ15 من مسلسل المشوار على مشترٍ لقطع الآثار، ولكنه أخبر محمد رمضان أن المشتري ينتظر مجيء خبير لتقييم قطعة الآثار ومعرفة ثمنها الحقيقي.

بالإضافة إلى حدوث عدد من المناوشات بين عزة والتي تجسد دورها الفنانة ندى موسى، وصديقها شامل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صفوت، بسبب شكها في حبه لها.